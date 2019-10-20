"العربى لحقوق الإنسان" يعرض تجربة اندماج 5 ملايين لاجئ ومهاجر فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، أن المجلس يشارك بوفد فى اجتماعات الدورة 24 للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التى سوف تعقد فى شهر نوفمبر القادم بجنيف.
وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أن تلك المشاركة تأتى بوصف المجلس العربى لحقوق الإنسان أحد منظمات المجتمع المدنى المصرى الذى يعمل على أرض الواقع فى مصر وبوصفه حاصل على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة .
وأشار عبد الجواد أحمد إلى أن المجلس العربى يعتزم عرض تجربة أوضاع اللاجئين والمهاجرين فى مصر وحالة الاندماج مع المجتمع المصرى كتجربة ونموذج يتمنى أن تتكرر فى الدول العربية التى تستضيف أشقاءها من سوريا و السودان، وبعض أجزاء من اليمن والعراق فى تجربة مجتمع مصرية فريدة أسفرت عن نجاح حلول الاندماج لهؤلاء الأشقاء فى المجتمع المصرى فى كافة المجالات التجارية والمهنية و الصناعية بشكل ملحوظ ، وخاصة أن عدد اللاجئين فى مصر يتقارب من 5 ملايين لاجئ .
وأوضح عبد الجواد أحمد أن تجربة مشاركة المجتمع المدنى المصرى المحلى فى مثل هذه الفاعليات تؤكد أن لسان حال المجتمع المدنى المصرى يأتى من المنظمات و المؤسسات التى تعمل بالداخل وليس فى الخارج لأنها تعيش الواقع والممارسة، مشيرا إلى أن المجلس العربى يعد أحد المتخصصين فى التعامل فى قضايا اللجوء والهجرة فى مصر.
واختتم عبد الجواد أحمد تصريحاته قائلا، هذه المشاركة والمتابعة تعبر عن دورنا فى متابعة ما تعرضه الحكومة فى تقريرها والمشاركة بتعليقات الإيجابي منها والسلبى ، للعودة الى الأراضي المصرية لمتابعة عهود وتواعدات الحكومة فى تنفيذها ".
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