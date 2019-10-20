السيسي عن قمة سوتشي: الأولى من نوعها في وقت يشهد تحولات عالمية كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - سوتشى- أ ش أ:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القمة الروسية - الأفريقية التي ستعقد في مدينة سوتشي بروسيا تجسد روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة الأفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي - فى كلمة تعريفية نشرها الموقع الرسمي لقمة سوتشى - إن تلك القمة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى من نوعها في توقيت يشهد تحولات عالمية ودولية كبرى، حيث تهدف إلى تدشين إطار متكامل لدفع العلاقات (الروسية - الأفريقية) إلى آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات استجابة لتطلعات الشعوب.

وأشار الى أن الدول الأفريقية وروسيا تنطلق من أرضية مشتركة في العمل الدولى وترتكز على مبادئ احترام قواعد القانون الدولى والمساواة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية وتأكيد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف.

وأوضح السيسي أن القمة تنطلق - أيضاً - وفق رؤية متشابهة للجانبين لمواجهة التحديات الدولية الجديدة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، والتراجع في معدلات النمو إلى جانب قناعة راسخة لدى الجانبين بأهمية العمل على تعزيز التبادل التجاري ودعم الاستثمارات المتبادلة؛ بما يحقق الأمن والسلام والتنمية للشعوب في القارة الأفريقية وروسيا.

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وأضاف السيسي أن الدول الإفريقية تتمتع بإمكانات وقدرات هائلة تؤهلها حال توظيفها على الوجه الأمثل لتكون في مصاف القوى الاقتصادية الصاعدة، لافتا إلى أن دول القارة حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا الحوكمة.

وأكد الرئيس السيسي أن أفريقيا تمكنت من تحقيق معدلات نمو متزايدة على مدار العقد الماضى وصلت إلى حوالي 55ر3 في المائة خلال عام 2018.

وقال إن قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر - التي عقدت في يوليو 2019 - شهدت دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ، وكذلك إطلاق أدواتها التنفيذية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر أحد الأهداف الأساسية بأجندة التنمية الأفريقية 2063، والتي تهدف إلى دفع جهود الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الأفريقي؛ بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب الأفريقية في تحقيق الرخاء والعيش الكريم.

وتابع السيسي إن هذه النجاحات تفتح آفاقا واسعة للتعاون بين الدول الأفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما تؤكد عزم الحكومات الأفريقية وشعوبها على التعاون مع مختلف الشركاء بهدف تحقيق المكاسب والمنفعة المشتركة.

واختتم الرئيس السيسى كلمته بالإعراب عن تطلعه إلى أن تسهم قمة أفريقيا - روسيا في بدء علاقة استراتيجية بناءة ترتكز على التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية والشعب الروسي الصديق.