مصدر: جونسون سيبعث برسالة إلى توسك بشأن تمديد "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأنه سيبعث برسالة إليه اليوم السبت يطلب فيها تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكر مصدر في التكتل الأوروبي.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن جونسون "أكد بأن الرسالة سيتم إرسالها إلى توسك اليوم"، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس، سيبدأ رئيس المجلس الأوروبي مشاوراته مع قادة الاتحاد الأوروبي "حول كيفية الرد".
وتابع المصدر قائلا إن "هذا الأمر قد يستغرق بضعة أيام".
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