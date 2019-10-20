الخميس.. وزير الثقافة تفتتح المهرجان السنوي للحرف التقليدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدورة الثانية عشر للمهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية، تحت عنوان "الحرف التراثية.. وتنمية أفريقيا"، الخميس المقبل بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة.

وقالت "عبدالدايم": يسهم المهرجان بدور كبير في تعزيز دور الدولة الأصيل للمحافظة على الهوية المصرية والموروث الثقافي الشعبي، وفي عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تأتي هذه الدورة لتؤكد اعتزاز مصر بجذورها الأفريقية ويتجلى هذا عبر الإنتاج الحرفي الذي يعكس تأثر الشخصية المصرية بهذا الانتماء، وعمق وامتداد التواصل الوجداني والثقافي المصري الأفريقي ".

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من جانبه قال د. خالد سرور: يُعد المهرجان أحد الفعاليات النوعية الهامة على أجندة الأحداث الفنية السنوية، وكل عام يجتمع نخبة من الفنانين والحرفيين لتقديم إنتاجهم وأعمالهم في مختلف مجالات الفنون التراثية والأزياء والمنتجات البيئية فضلاً عن مجموعة من الورش الفنية الحية.

تجدر الإشارة أن المهرجان تنظمه سنوياً الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني، ويحل كل من هلال أحمد شعبان حرفي معادن، ومحمد أحمد طه حرفي خيامية (من شيوخ الصنعة) ضيوف شرف المهرجان تكريماً لهما، ويتضمن حفل الافتتاح عرضاً للأزياء التراثية مستوحاه من البيئة المصرية ومن البيئة الأفريقية، ومعرضاً للمنتجات التراثية والتقليدية والبيئية (مشغولات خشبية، أعمال نسيج، مشغولات جلدية، معلقات، شفتشي، أعمال قشرة خشب، مشغولات نحاسية وزجاجية)، ورش فنية حية، وفقرة للفنون الشعبية.

يشارك في هذه الدورة العديد من الجهات والهيئات ذات الصلة مثل (الهيئة العامة لقصور الثقافة – صندوق التنمية الثقافية – جمعية أصالة – جمعية أبناء أسوان – مؤسسة مهنة ومستقبل – نادي يونسكو مصر للثقافة والفنون والتراث – أندية اليونسكو للحفاظ على التراث – مؤسسة الفراعنة للنسيج اليدوي – قطاع التنمية والخدمات بوزارة التعليم العالي)