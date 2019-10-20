فتح فصل تمريض ثالث في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا الحصري:

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، صدقت على فتح فصل تمريض ثالث في مدرسة التمريض بمدينة طور سيناء.

وأضاف أن الوزيرة صدقت أيضًا على فتح فصل للتمريض بعدة مدن في المحافظة، مضيفًا أنه سيجري الإعلان عن الأسماء المقبولة في الفصل الجديد، عقب ترتيبهم وفقًا لمحل الإقامة والمجموع.