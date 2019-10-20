أول تعليق من أردوغان على رسالة ترامب ”لا تكن أحمق“

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص عملية أنقرة العسكرية في شمال شرقي سوريا، تم الكشف عنها الخميس، واعتبرت ”مهينة“.

وقال أردوغان تعليقًا على رسالة الرئيس الأمريكي: ”لقد نُشرت في وسائل الإعلام رسالة لترامب لا تتلاءم مع معايير اللياقة الدبلوماسية والسياسية“.

وأضاف: ”بالتأكيد لم ننسَ هذا الأمر وتجاهُلنا لهذه الرسالة غير صحيح، ولكن من باب الحب والاحترام المتبادل لا ينبغي علينا أن نُبقيها دائمًا على الأجندة، ولا نعطي هذا الموضوع أولوية اليوم، ونود أن يعلم الجميع أننا سنقوم باللازم عندما يحين الوقت“.

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وأمس الخميس، كشف البيت الأبيض عن الرسالة التي حذر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أردوغان من غزو سوريا، قائلًا: ”لا تكن أحمق، سيذكرك التاريخ كشيطان“.

وجاء في رسالة الرئيس الأمريكي: ”أنت لا تريد أن تكون مسؤولًا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولًا عن تدمير الاقتصاد التركي… وسأفعل ذلك“.

وأضاف: ”سينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة.. لا تكن رجلًا متصلبًا. لا تكن أحمقَ.. سأتصل بك لاحقًا“.