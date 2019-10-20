لجنة إعادة الانتشار تثبت أول نقاط مراقبة بالحديدة

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، إن «الأمم المتحدة أشرفت بحضور رئيس بعثتها الجنرال الهندي أباهيجيت جوها على بدء نشر وتثبيت نقاط ضباط الارتباط بين القوات المشتركة والميليشيا الحوثية».
وأكد أن لجنة التنسيق المشتركة بدأت، أمس، نشر نقاط مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة في خطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.
وجاء في نص الاتفاق لفريق المراقبة المشتركة، نشر اليوم النقطة الأولى في الخامري بالكيلو 8 في مدينة الحديدة لخفض التصعيد في المنطفة وفقاً لآلية التهدئة التي تمت الموافقة عليها.
النقطة الثانية
وأشار الاتفاق إلى أنه سيثبت الفريق اليوم النقطة الثانية في مدينة الصالح، ويوم الاثنين النقطة الثالثة في حوش الأبقار بخط الكيلو 16، وسوف يتم استكمال نشر النقطة الرابعة يوم الأربعاء القادم في منطقة منظر جنوب مدينة الحديدة، وفقاً للبيان. ومنذ ديسمبر 2018، لم تحرز البعثة الأممية أي تقدم على الأرض لتحقيق اتفاق السويد بشأن الحديدة المبرم بين الحكومة وميليشيا الحوثي الانقلابية برعاية أممية، بسبب تعنت الحوثيين.
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