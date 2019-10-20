القوات اليمنية المشتركة تحبط هجمات حوثية في الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

أحبطت القوات اليمنية المشتركة مسنودةً بالتحالف العربي هجوماً عنيفاً لميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعها شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي شنت أمس، قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية على مواقع قوات المقاومة المشتركة في منطقة «كيلو 16» وشارع الخمسين شرق وشمال شرق المدينة. وأوضحت المصادر أن الميليشيات استهدفت أيضاً بالقذائف مواقع القوات المشتركة في محيط مدينة «الصالح» شمال شرق الحديدة، وشنت عمليات قنص على أفراد القوات المشتركة في العديد من المواقع شرق المدينة.

وذكر مصدر آخر في القوات المشتركة، أمس، لـ«الاتحاد» أن 13 فرداً على الأقل من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم أمس الأول بانفجار مخزن ذخيرة للميليشيات داخل بناية مطلة على شارع الخمسين، مضيفاً أن جثث القتلى نقلت إلى المستشفى العام بمدينة الحديدة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر الميليشيات، وقال المصدر إن بين قتلى الحوثيين قيادي ميداني بارز في الميليشيا دون أن يكشف عن هويته.

إلى ذلك، قتل عدد من عناصر الميليشيات بضربات جوية للتحالف العربي استهدفت تحركات ومواقع حوثية في محافظة صعدة. وأفادت مصادر محلية وعسكرية بأن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 13 غارة على تحركات للحوثيين في مديريتي «كتاف» و«رازح» الحدوديتين مع السعودية في شمال وغرب المحافظة. وأوضحت المصادر أن نحو 8 غارات استهدفت تعزيزات حوثية في منطقة البُقع ووادي الخراشب في مديرية «كتاف»، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية كانت تقل مسلحين حوثيين، فيما سقط آخرون في غارتين على تحركات حوثية في منطقتي «بني معين» و«الأزهور» بمديرية «رازح الغربية».

وفي سياق آخر، عمدت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تفجير عدد من الطرقات الجسور الرئيسية الواصلة إلى محافظة إب، في محاولة منها لإيقاف تقدم قوات الجيش والمقاومة الشعبية من الأطراف الجنوبية المحاذية لمحافظة الضالع.

وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» بأن ميليشيات الحوثي قامت بتفخيخ وتفجير الجسر الرئيسي الواصل بين منطقتي «حبيل السماعي» و«حمام مرخره» الواقع على الطريق العام الرابط بين محافظتي الضالع وإب، مشيراً إلى أن تفجير الجسر رافقته عمليات أعطال للطرقات الإسفلتية وتفخيخها بالألغام والمتفجرات تحسباً لأي تقدم للقوات المشتركة من ناحية الضالع.

وأشار إلى أن تفجير الجسور والطرقات فاقم من معاناة المسافرين على الخط الرئيسي الذي يربط عدة محافظات يمنية ببعضها بعضاً.