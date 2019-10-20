كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ريا الحسن" تنفي استقالتها من الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت ريا الحسن، وزيرة الداخلية اللبنانية، مساء اليوم السبت، الأنباء، التي تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالتها من الحكومة اللبنانية.

وطالب المكتب الإعلامي للوزيرة في بيان، كل وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثها تفادياً للوقوع في المغالطات.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن المدعي العام لدى محكمة التمييز أبلغها أن معظم، الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، وذلك لاستكمال التحقيقات لاحقاً للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمداً على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

ويعقد مجلس الوزراء اللبناني، يوم غد الأحد، جلسة لمناقشة الخروج من الأزمة، التي شكلتها المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة منذ يوم الخميس الماضي.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طالب، يوم أمس الجمعة، في كلمة له تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة "72 ساعة" لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية، التي ألمح إلى أن بعضها (في إشارة لحزب الله) يرفض تمريرها أو طرح بدائل لها.