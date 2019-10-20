كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يطالب بتأجيل موعد الخروج من "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخبر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، مساء اليوم السبت، أنه ينوي إرسال رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، يطلب فيها رسميا تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصرح مصدر في الاتحاد الأوروبي، أنه "خلال مكالمة هاتفية بين توسك ورئيس الوزراء جونسون، مساء اليوم، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه سيرسل رسالة إلى توسك اليوم، لطلب تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المصدر أن "توسك سيبدأ التشاور مع قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد، وأن هذا سيستغرق بضعة أيام".

ويذكر أن البرلمان البريطاني صوت اليوم بالموافقة على تشريع "تعديل ليتوين"، الذي يلزم الحكومة البريطانية بطلب مد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، بموافقة 322 عضوا، مقابل رفض 306 عضوا.

وخلال الجلسة، قال جونسون أنه لن يطلب تمديدا من الاتحاد الأوروبي.

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وكان جونسون، قد أعلن قبل يوم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، في 31 أكتوبر، معرباً عن أمله في أن يوافق مجلس العموم البريطاني على الاتفاقية الجديدة.