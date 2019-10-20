عائشة الشنا تتعرض للسرقة تحت التهديد بالعاصمة الإسبانية مدريد

تعرضت الناشطة الحقوقية المعروفة عائشة الشنا، أمس الجمعة لعملية سرقة مع التهديد بالسلاح الأبيض في مدينة مدريد، وفق ما أكدته شكاية تقدمت بها إلى الشرطة الإسبانية.

ووفق الوثيقة التي اطلع عليها “اليوم 24” فإن الشنا التي كانت تشارك بنشاط حقوقي في إسبانيا، قد فوجئت بسرقة حقيبتها التي ضمت بطائقها التبوثية وجواز سفرها، وهاتفها وبطاقتها البنكية، بحد الأسواق التجارية.

وقالت الشنا إنها تشتبه بسيدتين تعملان بالمركز التجاري المذكور كانت قد زارته، بسرقة حقيبتها.

وتمكنت الشنا اليوم السبت من العودة إلى المغرب، بمساعدة من قنصلية المغرب في مدريد، الي مكنتها من استخراج وثيقة عبور مؤقتة.