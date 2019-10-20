يوفنتوس يتخطى عقبة بولونيا بهدفين لهدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتاز فريق يوفنتوس عقبة نظيره بولونيا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا يوفنتوس كل من اللاعبين كريستيانو رونالدو وميرالم بيانيتش، وفي المقابل سجل هدف بولونيا اللاعب دانيلو لارانجييرا.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بولونيا عند 9 نقاط وهو يحتل المركز العاشر.

مجريات المباراة:

جاءت البداية حذرة من الضيوف، بعدما اعتمد ميهايلوفيتش مدرب بولونيا، على غلق المساحات والتماسك الدفاعي، مما منع يوفنتوس من صناعة أي فرصة خلال أول 13 دقيقة.

ولاحت أول فرصة لليوفي بالدقيقة 15، بعدما وصلت الكرة إلى جونزالو هيجواين على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية إلا أن سكوروبسكي تصدى لها بنجاح.

وتمكن رونالدو من افتتاح النتيجة لليوفي في الدقيقة 19، بعد هجمة نفذها أليكس ساندرو، لتصل الكرة إلى رابيو الذي حاول تمرير الكرة قبل أن يقطعها لاعب بولونيا بشكل خاطئ وتصل إلى الدون البرتغالي الذي توغل وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

ونجح بولونيا في تعديل النتيجة بالدقيقة 26، بعد عرضية من الناحية اليمنى لمسها مباي بالرأس ووصلت إلى دانيلو الذي سدد كرة صاروخية في شباك بوفون.

واعترض ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، على هدف بولونيا، ليحصل على بطاقة صفراء للاعتراض.

وحصل أورسوليني على ركلة حرة ثابتة من على حدود المنطقة في الدقيقة 30، بعد عرقلة من رابيو الذي حصل على بطاقة صفراء، ليسددها اللاعب ذاته فوق العارضة.

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مع بداية الشوط الثاني، توغل رابيو ومر من لاعبي بولونيا، وأرسل كرة عرضية، نجح كرييتشي في إبعادها لركلة ركنية قبل أن تصل إلى جونزالو هيجواين.

وتألق الحارس سكوروبسكي ومنع رونالدو من تسجيل ثاني أهدافه، بعد ركلة ركنية نُفذت من الجانب الأيسر بالدقيقة 52، قابلها رونالدو برأسية قوية في المرمى، أبعدها سكوروبسكي لركنية.

وفي الدقيقة 54، تمكن بيانيتش من إضافة الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد أخطاء دفاعية بالجملة داخل المنطقة من لاعبي بولونيا، انتهت بتسديدة ضعيفة من رونالدو ارتطمت بأقدام المدافع، لترتد إلى بيانيتش الذي سدد كرة أرضية على يمين الحارس.

ونفذ هيجواين هجمة رائعة، بعدما لعب الكرة من أمام المنطقة إلى الناحية اليمنى لتجد سامي خضيرة، الذي سدد قذيفة أبعدها سكوروبسكي ببراعة عن مرماه.

وفي الدقيقة 63، أنقذ سكوروبسكي مرماه من هدف محقق لليوفي، بعد فرصة مزدوجة لهيجواين.

بيرنارديسكي استحوذ على الكرة من منتصف الملعب وتوغل في الدقيقة 76، ليسدد تصويبة قوية من خارج المنطقة، نجح سكوروبسكي في التصدي لها وتشتيتها بعيدًا عن مرماه.

وأهدر أورسوليني فرصة خطيرة بطريقة غريبة، بعدما سدد بالاسيو تصويبة ارتطمت بأقدام دي ليخت، لتصل لأورسوليني أمام مرمى بوفون، ويسددها اللاعب بطريقة غريبة خارج المرمى.

ورفض حكم اللقاء، منح بولونيا ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس داخل منطقة الجزاء، ليعود إلى تقنية الفيديو التي رفضت احتساب الركلة.

وفي الدقيقة 94، أهدر لاعبو بولونيا فرصة تعديل النتيجة بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة، لتعود إلى مباي الذي سدد الكرة وأبعدها بوفون لركلة ركنية، لتنتهي المباراة بفوز اليوفي.