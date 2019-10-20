الرقصات .. واللحظات الرومانسية .. جانب أبيض من #مظاهرات_لبنان

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

رغم ما يصاحب المظاهرات، و الثورات و احتجاجات الشعوب من عنف و مشاهد مروعة على مستوى العالم، ظهر الشعب اللبناني في صورة مختلفة في احتجاجاته على الحكومة هذه الأيام ، حيث شهدت الساحات حلقات الغناء و الرقص وملأت الدبكة ربوع لبنان.

وظلت بيروت محافظة على صورتها، التي عرفت بها منذ سنوات و التي بسببها لقبت بباريس الشرق.

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وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للرقص و الأحضان و القبلات، والتي تظهر مدى الروح التي تمتع بها اللبنانيون من الطرب و التحضر وحبهم للفن حتى في احتجاجاتهم وغضبهم

وترجمت تلك المقاطع شكلا افتقدته المنطقة في احتجاجاتها و ثوراتها منذ قيام ما يسمى بالربيع العربي ، حيث ظهرت صورا جديدة من التعامل مع الوضع بشكل راقص صانعا لوحة طربية تمثلها روح الشعب اللبناني الذي استدعى صوت فيروز و نصري شمس الدين و نخبة كبيرة من الفنانين العباقرة الذين تغنت المنطقة العربية بحناجرهم في جو سادته البهجة

و مثلت المرأة اللبنانية جزءا كبيرا في المشهد اللبناني بتواجدها بشكل كبير خلال الاحتجاجات معبرة عن رأيها بأشكال من الطرب و الاحتفال في الشوارع و الميادين.