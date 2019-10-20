السبت 19 أكتوبر 2019 أسعار البنزين الخليج 365 أعلنت أرامكو السعودية عن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من الغد الأحد 20 أكتوبر على أن تكون لفترة الربع الرابع من العالم الجارى 2019، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس.

Advertisements ( بنزين 91 : 1.50 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.05 ريال لكل لتر ) وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر- ديسمبر 2019. وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو– سبتمبر 2019م ( بنزين 91 : 1.53 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر ) . وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بداية من الأحد.. تخفيض أسعار البنزين بالمملكة وتطبيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.