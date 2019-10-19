ريال مدريد يتلقى أول هزيمة له هذا الموسم ويهدي برشلونة صدارة”الليغا”

مني فريق ريال مدريد، بالهزيمة الأولى له في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعد أن سقط بنتيجة (0-1) أمام مايوركا، في معقل الأخير ملعب “إيبيروستار”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من “الليغا”.
سجل هدف ريال مايوركا الوحيد في المباراة، لاجو جونيور في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بطريقة رائعة.
وبهذا الانتصار، رفع مايوركا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.
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