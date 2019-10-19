تزامنا مع الإضطرابات السياسية.. سفارة المغرب في لبنان تخصص رقما للطوارئ للجالية

أعلنت سفارة المملكة المغربية في بيروت عن تخصيص رقم هاتفي للتواصل مع المواطنين المغاربة، تزامنا مع الإضطرابات التي تعرفها لبنان منذ الخميس الماضي.
وقالت السفارة إنها وضعت الرقم 96181701065 (+) رهن إشارة أفراد الجالية المغربية للتواصل في الحالات المستعجلة المرتبطة بالأحداث التي يعرفها لبنان.
وشددت السفارة على أن هذا الرقم أن خاص بالجالية المغربية بلبنان فقط وبالحالات المستعجلة المرتبطة بالأوضاع الراهنة للبنان، مضيفة بأنه وبالنسبة للأمور الأخرى المرجو الاتصال بأرقام السفارة التالية: 9611362613 (+) والرقم 9611362 (+).
وتشهد العاصمة بيروت وباقي مدن لبنان منذ أيام على وقع احتجاجات عارمة، انطلقت احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية، ونية الحكومة فرض ضرائب جديدة، قبل أن تمتد إلى المطالبة بإسقاط الحكومة ومعاقبة المفسدين.
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