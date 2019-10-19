شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية اللبناني ينفي تعطيل الدراسة والان مع التفاصيل
ذكرت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها، أن وزير التربية اللبناني، أكرم شهيب، أكد أن الحديث عن تعطيل الدراسة مفبرك وغير صحيح.
وقالت القناة، إن سواتر ترابية وضعت على مداخل مدينة زحلة شرق لبنان، موضحة أن دراجات نارية تجوب عددا من شوارع العاصمة بيروت.
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