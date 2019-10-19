اتفاق بين السودان وجماعات مسلحة على خارطة طريق لمحادثات سلام

جوبا ـ عواصم ـ رويترز: قال السودان وجماعة مسلحة كبيرة إنهما اتفقا امس الاول على خارطة طريق تتيح استئناف محادثات سلام معلقة وتعطي قوة دفع لجهود الحكومة لإنهاء الصراعات العديدة في السودان. واتفقت الحكومة وماتعرف بـ”الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال” على أن تتركز المفاوضات على القضايا السياسية أولا تليها القضايا الإنسانية ثم الترتيبات الأمنية. وجاء الإعلان عن الاتفاق خلال محادثات سلام يستضيفها جنوب السودان المجاور بين الحكومة السودانية وجماعات مسلحة عديدة. وستستمر المحادثات مطلع الأسبوع. وكانت المحادثات قد بدأت بين المجلس الحاكم في السودان والجماعات المسلحة يوم الاثنين الماضي لإنهاء صراعات استمرت سنوات، وهو شرط مسبق لرفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وجرى تعليق المحادثات جزئيا يوم الأربعاء بعد أن اتهمت الحركة المتمردة التي تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الواقعتين في جنوب السودان قوات الدعم السريع السودانية باحتلال مناطق جديدة ومهاجمة واعتقال تجار. وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال لرويترز إن الحكومة وافقت على مطالب الحركة لاستئناف المحادثات.

وقال إن الحركة علقت المفاوضات بسبب ما وصفه بالانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة. وأضاف أن الحكومة سحبت قواتها وأعلنت وقف الأعمال العدائية بالإضافة إلى الإفراج عن الأشخاص المعتقلين.

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