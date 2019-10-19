شهيد برصاص الاحتلال في الضفة

القدس المحتلة ـ الخليج 365: استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الاول قرب حاجز للاحتلال جنوب مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن جنود اسرائيليين عند الحاجز. وأفادت جمعية الهلال الأحمر ان قوات الاحتلال رفضت السماح لطواقمها بالوصول إلى المكان ونقل جثمان الشهيد.

وفي قطاع غزة، أصيب أكثر من 67 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، 28 منهم بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة امس الاول. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي، أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمس التي تقام عندها الفعاليات مما أدى إلى إصابة 28 بالرصاص الحي، وأكثر من 39 آخرين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.

وكانت أنباء سابقة قد أفادت بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، وأربعة آخرين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.

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