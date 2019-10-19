اعتقال عشرات المحتجين بكتالونيا وزعيمها يدعو لمحادثات مع مدريد

برشلونة ـ د ب أ: أعلنت الشرطة الكتالونية امس اعتقال 54 شخصا على صلة بالاحتجاجات العنيفة التي وقعت في المنطقة الواقعة بشمال شرق إسبانيا. وقالت الشرطة المسماة “موسوس داسكوادرا” في تغريدة أن 18 شرطيا أصيبوا في اشتباكات أمس الاول مع المتظاهرين المحتجين على سجن القادة الكتالونيين المؤيدين للاستقلال. من جانبه، دعا كيم تورا زعيم الإقليم إلى محادثات مع الحكومة المركزية في إسبانيا بعد خمسة أيام من التوتر .

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