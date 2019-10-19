عضو بمجلس بابل ينفي تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة

نفى عضو مجلس بابل محمود المرشدي، تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة الاحد.

وقال في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي تحدثت عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة الاحد عارية عن الصحة".

واضاف ان "اليوم الاحد هو دوام رسمي في جميع دوائر المحافظة الرسمية".