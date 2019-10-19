رئيس حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه من الحكومة

اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الاحد، عن استقالة وزرائه من الحكومة.
وقال في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، ان "وزراء حزب القوات اللبنانية استقالوا من الحكومة".
واضاف انه "لا ثقة لدينا بقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ الاصلاحات"، مشيرا الى "اننا لم نلمس اي جدية من المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الازمات".
وتشهد لبنان منذ ايام تظاهرات كبيرة تطالب باجراء اصلاحات والقضاء على الفساد فيما اتسعت مطالب المتظاهرين الى استقالة رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان من مناصبهم.
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