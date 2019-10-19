2019-10-19 | 22:49
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ريال مايوركا تقدم بهدف للاجو جونيور في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.
وكانت أخطر فرص ريال مدريد لصالح كريم بنزيما لكن فشل في ترجمتها لهدف.
ألفارو أودريوزولا تعرض للطرد بعد تلقى بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 74.
انتهت المباراة بفوز مايوركا بهدف دون رد، ليتجمد رصيد ريال مدريد عند نقطة 18 في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر برشلونة، وحصل مايوركا على ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 10 نقاط في المركز 14.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يعود لدوامة النتائج السلبية بخسارته امام مايوركا في الليغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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