ريال مدريد يعود لدوامة النتائج السلبية بخسارته امام مايوركا في الليغا

رياضة 2019-10-19 | 22:49 2,256 مشاهدة Advertisements تلقى فريق ريال مدريد الهزيمة الأولى بالدوري الإسباني هذا الموسم، على يد مضيفه ريال مايوركا. وحل الميرنجي ضيفًا على نظيره مايوركا في إطار مواجهات الجولة التاسعة لليجا. ريال مايوركا تقدم بهدف للاجو جونيور في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء. وكانت أخطر فرص ريال مدريد لصالح كريم بنزيما لكن فشل في ترجمتها لهدف.



ألفارو أودريوزولا تعرض للطرد بعد تلقى بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 74. ألفارو أودريوزولا تعرض للطرد بعد تلقى بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 74. انتهت المباراة بفوز مايوركا بهدف دون رد، ليتجمد رصيد ريال مدريد عند نقطة 18 في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر برشلونة، وحصل مايوركا على ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 10 نقاط في المركز 14.



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