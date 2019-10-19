شرطة ميسان تصدر بيانا بشأن التظاهرات

اصدرت قيادة شرطة ميسان، السبت، بيانا بشأن التظاهرات، فيما اكدت حرصها الحفاظ على المتظاهرين دون المساس بهم.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز تعلن قيادة شرطة ميسان عن جاهيزتها لحماية لكافة التظاهرات المطالبة بمستقبل زاهر ينعم به أبناء العراق ضمن تجربه ديمقراطية تعبر لحريتها وحقوقها بدون قيد أو تكميم للأفواه دون أعمال تخريب وإتلاف وحرق للمؤسسات الحكومية فأن ذلك سوف يحرف التظاهرات السلمية والحضارية عن مسارها الصحيح ويشكل فرصة للنيل من المطالب الحقة لها".

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واضافت "أننا وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا العزيز ندعوا أبنائنا المتظاهرين اتباع سلوكيات سلمية و حضارية في التعبير عن تظاهراتهم وألا يسمحوا للبعض من غير المنضبطين أو الذين يحاولون ركوب التظاهرات وتغيير مسارها الصحيح بالتعدي على مؤسسات الدولة والأموال العامة والخاصة والبنى التحتية لأنها ملك الشعب وهي بنيت بأموال الشعب"، مشددة على ضرورة "الحفاظ عليها من الذين يحاولون تشويه صورة المتظاهرين ومطالبتهم المشروعة وتحويلها إلى أعمال شغب وتخريب وتدمير".

وطالبت القيادة بـ"الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة لأنها ملك لابناء الشعب والاجيال في المستقبل"، متعهدة بـ"الوقوف وقفة جاده وطنية محايده تحافظ على المؤسسة الأمنية وتحافظ على المتظاهرين دون المساس بهم خلال توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين لتكون تظاهرة سلمية صحية تعكس نوايا خيره يراد منها إيصال صوت المتظاهرين بحقوقهم المشروعة".