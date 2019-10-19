الاعلام الامني تعلن قتل داعشيين احدهما مسؤول الحسبة بكمين في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن قتل "داعشيين" اثنين احدهما مسؤول الحسبة بالتنظيم في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك، تمكنت من قتل إرهابيين إثنين في منطقة عريشة بكركوك، بعد نصب كمين محكم لهما، وقد تبين أن أحدهم هو ما يسمى مسؤول الحسبة لداعش".

واضافت ان "فوج المغاوير الثالث تعرض الى نيران غير مباشرة، مما ادى الى استشهاد احد المنتسبين بين ناحيتي الرياض والرشاد".