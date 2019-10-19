اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن قتل "داعشيين" اثنين احدهما مسؤول الحسبة بالتنظيم في كركوك.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك، تمكنت من قتل إرهابيين إثنين في منطقة عريشة بكركوك، بعد نصب كمين محكم لهما، وقد تبين أن أحدهم هو ما يسمى مسؤول الحسبة لداعش".
واضافت ان "فوج المغاوير الثالث تعرض الى نيران غير مباشرة، مما ادى الى استشهاد احد المنتسبين بين ناحيتي الرياض والرشاد".
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني تعلن قتل داعشيين احدهما مسؤول الحسبة بكمين في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.