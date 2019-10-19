الامن الوطني يبحث تجهيز قوات حفظ القانون وحماية الحدود مع سوريا

بحث مجلس الأمن الوطني، السبت، تجهيز قوات حفظ القانون وحماية الحدود مع سوريا.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة غير اعتيادية، اليوم السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي"، مبينا انه "جرى مناقشة القضايا المعدة لجدول أعماله".

وتابع انه "تم البحث في إعداد قوات حفظ القانون من حيث التجهيز والتدريب لحماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى، كما بحث المجلس استعدادات القوات الأمنية وقيادة حرس الحدود لحماية وتأمين الحدود العراقية السورية تحسبا لأي اختراق من قبل عناصر عصابات داعش الارهابية الذين تسربوا من السجون بعد التدخل التركي".