افاد مصدر امني، السبت، بقيام مسلحين بسرقة مبالغ مالية من منزل بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على سرقة مبالغ يقدر بخمسة ملايين دينار من منزل ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد"، مبينا ان "المنزل كان خاليا من ساكنيه".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
وتشهد مناطق عدة من بغداد والمحافظات بين فترة واخرى تسجيل حالات سرقة تنفذ من قبل مسلحين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يسرقون مبالغ مالية من منزل شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.