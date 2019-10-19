أبوزينب اللامي.. قاتل المتظاهرين العراقيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوم عن يوم وتتكشف جرائم النظام الإيراني التي يرتكبها دون خوف أو وجل في حق الشعب العراقي، الذي بات محتلاً بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وهو ما أظهرته المظاهرات التي اندلعت مؤخراً في مدن العراق كافة، والتي كشفت عن وجه الملالي القبيح بعدما أطلق مليشياته الإرهابية وقناصتهم لاصطياد المتظاهرين وقتلهم.

يعتبر " أبو زينب اللامي" واحدا من رجال مليشيات إيران في العراق، الذي تولى مهام قتل المتظاهرين العراقيين وقت اندلاع المظاهرات، طبقا لتقرير نشرته وكالة رويترز، نقلا عن مسؤولين عراقيين، أكدوا أن هؤلاء المسلحين كانوا تحت إمرة القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي الذي كُلف بمهمة "سحق التظاهرات من قبل مجموعة قادة آخرين."

وأوضحت "رويترز" أنّ قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين، مما تسبب بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو ستة آلاف آخرين.