مظاهرة في باريس تضامنا مع أكراد سوريا

تظاهر مئات من الأكراد والمؤيّدين لقضيّتهم في باريس، عصر السبت، دعماً لوحدات حماية الشعب الكردية في مواجهة الهجوم الذي تشنّه تركيا على مواقعهم في شمال شرق سوريا.



وقدّرت مديرية الأمن في العاصمة الفرنسية عدد المتظاهرين بـ1700 شخص في حين قال منظّمو المظاهرة إنّ عدد المشاركين فيها تجاوز 5 آلاف.

والمتظاهرون الذين تداعوا "للدفاع عن روج آفا"، مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، رفعوا أعلام وحدات حماية الشعب ورايات تطالب بالإفراج عن عبدالله أوجلان، الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا.

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كما رفع المتظاهرون لافتة كتب عليها "هيفرين، مستقبل وأمل سوريا التي أعدمتها تركيا"، في إشارة إلى السياسية السورية هفرين خلف (35 عاماً) التي تمّت تصفيتها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان على أيدي مقاتلين سوريين يدعمون تركيا في هجومها على شمال شرق سوريا.

كانت خلف تشغل منصب الأمينة العامّة لـ"حزب سوريا المستقبل" وكانت أيضاً عضواً في قيادة "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قوى كردية وعربية تحالفت مع واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي).

ورفع المتظاهرون أيضاً لافتات كتب عليها "أردوغان = داعش" وأخرى ورد فيها "النساء المناضلات من باريس إلى روج آفا".

والخميس، وافقت تركيا بموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على تعليق هجومها ضد المقاتلين الأكراد، مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية خلال 5 أيام.

وكان آلاف الأكراد تظاهروا، السبت الفائت، في باريس ومدن فرنسية عدة تنديدا بالهجوم التركي على وحدات حماية الشعب.