أزمة لبنان وقاتل متظاهري العراق.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز: أبوزينب اللامي.. الإرهابي الإيراني قاتل متظاهري العراق، والسنيورة: بقاء السلطة بيد "حزب الله" لن يحل أزمة لبنان، واستمرار المظاهرات في لبنان وحلفاء الحريري يدعونه للاستقالة، وتركيا والأكراد.. عدوان مستمر وتحقيق أممي حول استخدام أسلحة محظورة.

كما تتابعون في عالم السياسة أيضا: لبنانيون غاضبون يرددون هتافات مناهضة لـ"نصر الله" في بيروت، وبلجيكا تتأهب لإخلاء الدواعش المحتجزين في سوريا، و"سوريا الديمقراطية" تستأنف عملياتها ضد "داعش" الإرهابي، والجبير يبحث مع سفير الإمارات بالرياض تعزيز العلاقات.

Advertisements

وفي الاقتصاد تطالعون: ضربة موجعة لصادرات تركيا.. مطالب ألمانية بحرمان أنقرة من ضمانات القروض، وبكين: وقف تصعيد حرب التجارة يفيد العالم، وتجنبا لتباطؤ أعمق.. واشنطن تحث الدول الكبرى على تحفيز اقتصاد العالم، والإمارات وأمريكا تبحثان تعزيز الشراكات الاقتصادية، وعقارات تركيا تتصدع.. هبوط حاد في المبيعات خلال 9 أشهر.

وإلى الملاعب تجدون: مدرب سانتوس السابق يعترف بخطأ نيمار في الرحيل عن برشلونة.

وفي الفن تقرأون: رجل يقف أمام مترو ليرغمه على انتظار زوجته.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على المزيد اضغط هنا.