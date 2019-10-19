ماكرون يدعو جونسون لتوضيح موقف بريطانيا من "بريكست"

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وكالاتالأحد 2019/10/20 12:05 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا جونسون
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لتوضيح موقف بلاده بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعد أن خسر جونسون تصويتاً في البرلمان، مما يُلزمه بالسعي لتأجيل الانسحاب من التكتل.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية: "أجرى الرئيس محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني، واتفق معه في وجهة نظره بشأن الحاجة إلى توضيح سريع".
وقالت الرئاسة في وقت السبت: "تم التفاوض على اتفاق، يعود بناء عليه إلى البرلمان البريطاني أن يقول ما إذا كان يوافق عليه أو يرفضه. يجب إجراء تصويت واضح. إن إرجاء إضافياً ليس في مصلحة أحد".
كان ماكرون أعرب، الخميس، عن "ثقة منطقية" بمصادقة مجلس العموم على الاتفاق، مبدياً "الاعتقاد أن بوريس جونسون سيؤمن غالبية".
على صعيد متصل قالت النائبة الأوروبية ناتالي لوازو لقناة بي إف إم تي في: "حان الآن وقت الحقيقة"، معتبرة أن ليس أمام المملكة المتحدة "36 طريقة للخروج من الاتحاد الأوروبي: إما اتفاق تم التفاوض عليه مع ميشال بارنييه وإما دون اتفاق. وإما يقول البريطانيون في نهاية المطاف إن هذا الخروج عبثي ويخضعون الاتفاق أو البقاء في الاتحاد الأوروبي لاستفتاء".
وأضافت: "لكن لا يمكن شراء الوقت من أجل الوقت، ينبغي أيضاً أن يتحمل البرلمان البريطاني مسؤولياته".
وتابعت: "ليس هناك اتفاق أفضل من ذلك المطروح على الطاولة، نريد إذاً أن يقول لنا البريطانيون نعم أو لا، وإذا قالوا لا فليقولوا ما هم مستعدون للقيام به".
وأقر النواب البريطانيون بغالبية 322 صوتاً مقابل 306، تأجيل قرارهم، ما يجبر جونسون على أن يطلب من الأوروبيين إرجاء جديداً لبريكست، فيما أكد جونسون عزمه على إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، مهما كلف الأمر.
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