وزير الدفاع الأسبق بالسودان شاهد في محاكمة البشير

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العين الإخبارية - الخرطوم- مها التلبالسبت 2019/10/19 11:40 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قفص الاتهام
مثّل وزير الدفاع الأسبق ووالي الخرطوم المخلوع عبدالرحيم محمد حسين، اليوم السبت، كشاهد دفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير في الجلسة التي عقدت بمعهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت.
وبدأت جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهمتي الثراء الحرام، والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية بعدما توقفت خلال الأسبوعين الماضيين.
وخلال جلسة السبت، استمعت المحكمة إلى وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم أحمد حسين، الذي يقبع بسجن كوبر منذ 19 أبريل/نيسان الماضي.
وقال عبدالرحيم أحمد حسين، الذي تقلد العديد من المناصب في عهد المعزول، خلال جلسة المحاكمة، إنه يعلم بموضوع الأموال بصورة شخصية من خلال علاقة الصداقة التي تجمعه بالرئيس المخلوع.
وأشار إلى أن الأموال وصلت على متن طائرة خاصة سلمت إلى مدير مكاتب الرئيس السابق حاتم حسن بخيت، ونفى في الوقت نفسه علمه بأوجه صرف المبلغ، مضيفا أنه عادة ما يتجاوز الإجراءات المالية في الأمور المرتبطة بالأمن القومي، نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد.
وطلبت هيئة الاتهام استبعاد الشاهد عبدالرحيم نتيجة الولاء والمصلحة، ورفض الطلب تقرر المحكمة فيه مرحلة وزن البيانات، وتم تأجيل جلسة المحكمة إلى السبت المقبل.
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