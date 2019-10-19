عاجل.. المملكة تعلن تخفيض أسعار البنزين المحلي 

أكدت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، قررت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم السبت، تخفيض أسعار البنزين المحلي إلى 1.50 ريال للتر لنوع 91 وإلى 2.05 ريال لنوع 95.



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