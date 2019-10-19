شاهد.. حريق في محطة وقود بالدمام والمدني يتدخل

السبت 19 أكتوبر 2019 حريق بالدمام أخمد الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في خزانات وقود محطة بحي العنود.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق.

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