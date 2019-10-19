ملايين الإيرانيون يتجهون الى العراق للمشاركة في مسيرة الأربعين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

عبر نحو 5 ملايين و 600 الف زائر ايراني من منفذ مهران الحدودي منذ بداية شهر محرم لغاية 18 شهر صفر.

وقال مدير عام شؤون الطرق والنقل الطرقي في محافظة ايلام غرب ايران نورالله دلخواه، بان هذا العدد دخل 2 مليون و 211 الفا الى البلاد وخرج اكثر من 3 ملايين و 388 الفا من البلاد.

واعتبر منفذ مهران بانه الاكثر عبورا للزوار منه للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة في العراق.

واوضح بانه شهد هذا العام زيادة لافتة وبلغت نسبة الزوار العابرين منه نحو 60 بالمائة من اجمالي عدد الزوار العابرين من المنافذ الحدودية الاربعة للبلاد وهي “مهران” و”شلمجة” و”جذابة” و”خسروي”.