شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم زيارة لـ25 من أبناء أعضائها لـ"ملتقى الأديان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط إن 25 طفلاً من أبناء الصحفيين قاموا اليوم بجولة داخل ملتقى الأديان عبر رحلة أوتوبيس الفن الجميل بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة لاميس الشرنوبي مدير عام الادارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الذى وافق على بروتوكول التعاون الذى طرحته لجنة النشاط بنقابة الصحفيين لتقديم أنشطة فنية وثقافية لأبناء الصحفيين .

وأضاف حسين الزناتى فى بيان له، أن أبناء الصحفيين قاموا اليوم فى جولتهم بزيارة مسجد عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، والمتحف القبطي ، مشيرا الى أنه عقب انتهاء الجولة شارك الأطفال فى ورشة للرسم على ما شاهدوه خلال الرحلة تحت إشراف الفنان التشكيلي مصطفى اسماعيل، من الادارة العامة لثقافة الطفل .

واشار الزناتى الى أن الفترة المقبلة ستشهد أنشطة أخرى لأبناء الصحفيين حيث يتضمن البرنامج أيضاً بالإضافة لرحلات أتوبيس الفن الجميل والذى تقرر له رحلة شهرياً فى السبت الثالث من كل شهر، سيكون هناك عرضاً فنياً على مسرح نقابة الصحفيين، فى السادسة من مساء الخميس الثانى من كل شهر، وذلك لفريق العرائس التابع لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، وإقامة ورش فنية بعد العرض وعرضاً فنياً آخر فى الخميس الأخير من كل شهر لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق .