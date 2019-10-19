شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يعتمد اتحاد محامى شمال القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد سامح عاشور، نقيب المحامين، اتحاد محامين ومحاميات شمال القليوبية، اليوم السبت، بعدما التقى بعدد من مؤسسي الاتحاد في حضور يحيى التوني، أمين صندوق النقابة، ومحمد كركاب عضو المجلس.

ينبثق الاتحاد عن اتحاد محامين ومحاميات مصر، ويهدف إلى التعاون مع نقابة المحامين ليكون جسرا بين أبناء النقابة، وخدمة محامي شمال القليوبية، وعرض ما يتم انجازه من خدمات نقابية.

كما يهدف الاتحاد لعرض النجاحات التي تحققها النقابة على المستوى المهني والخدمي، وطرحه على شباب المحامين مما يؤدي لزيادة الوعي الثقافي والقانوني لدى الشباب ويعمق الانتماء لنقابتهم.