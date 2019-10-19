شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين بالبحرين: "مشروع" لإدانة ممارسات قناة الجزيرة لمساندتها الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عهدية أحمد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، إن مملكة البحرين طرحت مؤخرا عن طريق وزارة الخارجية مشروعا لإدانة ممارسات قناة الجزيرة، لمساندتها الإرهاب وتحريضها الدائم لزعزعة الأمن والاستقرار فى العالم العربي.

وأضافت عهدية أحمد فى تصريحات لها، أنه تم الاتفاق على إحالة الأمر إلى مجلس وزراء الإعلام العربي، للنظر فى الأمر في ضوء ميثاق الشرف الإعلامى، مشيرة إلى أن قناة الجزيرة تقوم دائما بتشويه الحقائق من أجل تنفيذ أجندة معينة.

وذكرت عهدية أحمد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، أن قناة الجزيرة هى الداعم الرئيسى للإرهاب و تسعى لاستهداف استقرار المنطقة، موضحة أن القناة القطرية تمارس انتهاكات بحق الدول العربية، وأنها سبب تدمير دول عديدة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية.