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"الصحفيين" تكرم أبناء الأعضاء المتفوقين فى المراحل الدراسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، احتفالية  لتكريم أبناء الأعضاء المتفوقين فى مراحل الدراسة المختلفة، وذلك بمسرح النقابة.

 

بدأ الحفل بعرض مسرحي للأطفال، حيث يقدم العرض رسالة مهمة حول أهمية القراءة والمعرفة والتغلب علي الخوف والعمل علي نشر الخير بين أبناء الوطن.

 

فى البداية، رحب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، بالصحفيين المشاركين خلال حفل تكريم أبنائهم المتفوقين والأوائل بالمراحل الدراسية  المختلفة .

 

وأكد عبدالمجيد خلال الحفل على أهمية تكريم أبناء الصحفيين بالنقابة لأن النقابة تمثل قلعة العلم والتنوير، وخاصة أن التكريم يمثل قيمة إضافية للطلاب وتشجيعهم علي العمل والتميز، بحيث يكونوا متفوقين وقادة في المستقبل. 

 

وقدم عبدالمجيد بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إخراج الحفل، والشكر للهيئة المصرية العامة للكتاب لما قدمته من إهداء إصدارات قيمة من الهيئة للطلاب المكرمين.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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