محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، مساء اليوم السبت، على حريق شب في بدروم مستشفى الهلال للتأمين الصحي دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.
وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في مستشفى الهلال للتأمين الصحي.
وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي نشوب الحريق في بدروم المستشفى، والذي يستغل كمخزن للأدوية وبعض تجهيزات مكاتب المستشفى من الأعمال المكتبية، ولم يسفر الحريق عن حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية بالمرضى أو مرافقيهم.
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق في مستشفى الهلال بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.