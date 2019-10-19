السيطرة على حريق في مستشفى الهلال بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، مساء اليوم السبت، على حريق شب في بدروم مستشفى الهلال للتأمين الصحي دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في مستشفى الهلال للتأمين الصحي.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي نشوب الحريق في بدروم المستشفى، والذي يستغل كمخزن للأدوية وبعض تجهيزات مكاتب المستشفى من الأعمال المكتبية، ولم يسفر الحريق عن حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية بالمرضى أو مرافقيهم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.