مصرع شاب وإصابة آخر فى تصادم موتوسيكل بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، اليوم السبت، في اصطدام موتوسيكل بعامود إنارة على كورنيس البحر بمدينة دكرنس.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بتصادم دراجة بخارية على كورنيش البحر في المدينة، وسقوط وفاة ومصاب.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "زياد ياسر المتولي" 17 سنة، وإصابة "محمد السيد محمد" 17 سنة.

ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى دكرنس العام، وتحويل المصاب إلى مستشفى طوارئ المنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.