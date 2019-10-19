محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، اليوم السبت، في اصطدام موتوسيكل بعامود إنارة على كورنيس البحر بمدينة دكرنس.
وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بتصادم دراجة بخارية على كورنيش البحر في المدينة، وسقوط وفاة ومصاب.
وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "زياد ياسر المتولي" 17 سنة، وإصابة "محمد السيد محمد" 17 سنة.
ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى دكرنس العام، وتحويل المصاب إلى مستشفى طوارئ المنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شاب وإصابة آخر فى تصادم موتوسيكل بالدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.