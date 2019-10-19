محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية– محمد عوض:
أمرت نيابة الإسماعيلية، اليوم السبت، بإغلاق مطعم سوري شهير للمأكولات السريعة، لحين الانتهاء من التحقيق وتحليل محتويات مخزن المطعم، عقب إعلان إصابة عدد من الأفراد بالتسمم.
واستقبل مستشفى الإسماعيلية العام، حالات تسمم غذائي من أسرة واحدة، ليلة الخميس الماضي، وقال المرضى إنهم تناولوا وجبة شاورما من مطعم سوري في المدينة، وتحرر محضر إداري بنقطة أمن المستشفى بعد ارتفاع عدد حالات التسمم.
وشكلّت مديرية التموين ومباحث التموين وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، لجنة للإشراف على الإغلاق الإداري للمطعم، والتحفظ على محتويات مخزن الأطعمة، وتحويلها إلى معامل التحليل لبيان أسباب التسمم.
كانت هذه تفاصيل خبر سبب تسمم لأسرة كاملة.. إغلاق مطعم سوري شهير في الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.