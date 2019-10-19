سبب تسمم لأسرة كاملة.. إغلاق مطعم سوري شهير في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية– محمد عوض:

أمرت نيابة الإسماعيلية، اليوم السبت، بإغلاق مطعم سوري شهير للمأكولات السريعة، لحين الانتهاء من التحقيق وتحليل محتويات مخزن المطعم، عقب إعلان إصابة عدد من الأفراد بالتسمم.

واستقبل مستشفى الإسماعيلية العام، حالات تسمم غذائي من أسرة واحدة، ليلة الخميس الماضي، وقال المرضى إنهم تناولوا وجبة شاورما من مطعم سوري في المدينة، وتحرر محضر إداري بنقطة أمن المستشفى بعد ارتفاع عدد حالات التسمم.

وشكلّت مديرية التموين ومباحث التموين وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، لجنة للإشراف على الإغلاق الإداري للمطعم، والتحفظ على محتويات مخزن الأطعمة، وتحويلها إلى معامل التحليل لبيان أسباب التسمم.