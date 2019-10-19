بينهم 3 أطفال.. إصابة 6 في تصادم سيارتين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- (الخليج 365):

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم السبت، في تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي في نطاق مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بحادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق أسيوط الزراعي دائرة المركز، ووقع إصابات.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، وهم "حمدي ع." 38 سنة، و"أسماء ع." 35 سنة، و"جورية ع." 5 سنوات، و"هناء ع." 5 سنوات، و"نورين ح." 7 سنوات، و"كريم م."، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي المركزى للعلاج، وتحرر محضر بالحادث.

