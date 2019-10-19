الاثنين.. "فنون تطبيقية" حلوان تستضيف أبطال فيلم الممر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تستضيف كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، فيلم الممر في ندوة عن حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف، في إطار حرص الجامعة على تنظيم الندوات التثقيفية التي تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعة.

وتتضمن الندوة كلمة للفنان أحمد فلوكس والفنان أحمد رزق والفنان أحمد صلاح حسني والفنان محمود حافظ عن دور السينما في التعريف بدور القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

تقام فعاليات الندوة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين بمدرج الدكتور حسن حسني بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.​