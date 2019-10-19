أوروبا تبحث عن أخطر 18 امرأة مطلوبة

تطلق الوكالة الأوروبية للشرطة الجنائية (يوروبول)، اليوم الجمعة، حملة جديدة للقبض على أخطر النساء المطلوبات في بلدان الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن جرائم هؤلاء النسوة ”لا تقل خطورة“ عن تلك المرتكبة من الرجال.

وفي إطار هذه الحملة التي تحمل عنوان ”الجريمة لا جنس لها“، يكشف موقع تفاعلي جديد لـ“اليوروبول“ بطريقة لافتة وجوه مجرمين مطلوبين للعدالة، تبحث عنهم قوات الشرطة في 21 من بلدان الاتحاد الأوروبي، على ما أشارت المتحدثة باسم يوروبول تينه هوليفويت.

ومن بين هؤلاء، 18 امرأة، وقالت هوليفويت إن ”الناس يظنون أن مثل هذه الجرائم لا ترتكبها في العادة نساء، لكن الأمر ليس كذلك وجرائم النسوة لا تقل خطورة عن تلك التي يرتكبها الرجال“، ويواجه المشتبه فيهم تهمًا تشمل القتل والاتجار بالبشر أو بالمخدرات.

وتظهر صفحة التقديم في بادئ الأمر وجه المشتبه فيه مخفيًا وراء قناع على خلفية زرقاء، قبل أن يتكشف الوجه تدريجًا مع سرد لتفاصيل الجرائم المنسوبة لكل منهم.

وأضافت هوليفويت أنه مع تكشف وجه المطلوب للعدالة يمكن لزوار الموقع أن يروا ”إذا ما كان هذا الشخص رجلًا أم امرأة“، وتابعت قائلة ”الهدف يكمن باستقطاب أكبر عدد من الزوار، التجربة علمتنا أنه كلما ازداد عدد الأشخاص الذين رأوا وجه المطلوبين للعدالة، زادت حظوظ تحديد موقعهم وتوقيفهم“.

على سبيل المثال، تبحث فرنسا عن جيسيكا إدوسوموام وهي نيجيرية متوارية بعد تفكيك الشرطة الفرنسية شبكة دعارة في منطقة ليون في نهاية عام 2007.

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وتظهر صفحة التقديم في بادئ الأمر وجه المشتبه فيه مخفيًا وراء قناع على خلفية زرقاء، قبل أن يتكشف الوجه تدريجًا مع سرد لتفاصيل الجرائم المنسوبة لكل منهم.

وأضافت هوليفويت أنه مع تكشف وجه المطلوب للعدالة يمكن لزوار الموقع أن يروا ”إذا ما كان هذا الشخص رجلًا أم امرأة“، وتابعت قائلة ”الهدف يكمن باستقطاب أكبر عدد من الزوار، التجربة علمتنا أنه كلما ازداد عدد الأشخاص الذين رأوا وجه المطلوبين للعدالة، زادت حظوظ تحديد موقعهم وتوقيفهم“.

على سبيل المثال، تبحث فرنسا عن جيسيكا إدوسوموام وهي نيجيرية متوارية بعد تفكيك الشرطة الفرنسية شبكة دعارة في منطقة ليون في نهاية عام 2007

وكالات .