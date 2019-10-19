تيفانيان وبخيت يفتتحان معرض السروى بالروسي

يفتتح ألكسي تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر و الشاعر الكبير جمال بخيت معرضًا للفنون التشكيلية بعنوان (روسيا التى فى قلبي) للفنان الدكتور أسامة السروى وذلك فى السابعة مساء الأحد 20 أكتوبر الجارى بقاعة المعارض الكبرى بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة. يضم المعرض 70 لوحة زيتية تتناول جوانب الحياة والطبيعة في روسيا حيث يعرض الفنان 3 عناصر مؤثرة فى مشواره الفنى، الأول مجموعة من الأعمال تعكس عشقه لمدينته المحببة بيتربورج (لينينجراد)، حيث ذكريات الدراسة والصداقة والتعامل مع عبقرية المكان كواحدة من أجمل مدن روسيا فى الطراز المعمارى من خلال منظوره الخاص كفنان وهى المدينة التى وقع فى غرامها كبار المبدعين الروس، والعنصر الثانى يتناول الفنان مدن الطوق الذهبى (11 مدينة) التى طاف بها السروى أثناء عمله كمستشار ثقافي سابق لمصر، و يتناول فى الجزء الأخير موضوع البورتريه حيث تألقت فرشاته فى رسم وجوه بوشكين، تولوستوى، ليرمنتوف وجوركى وغيرهم.

ويستخدم الفنان فى أعماله تقنية الرسم بالسكين مما يكسب أعماله مذاقًا أقرب لمنحوتاته التى تنتشر فى ربوع روسيا ومصر، و جدير بالذكر أن الفنان أسامة السروى هو نحات فى الأصل تخرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وهو صاحب تجربة فريدة فى صنع تماثيل لرموز الإبداع سواء الروس فى مصر أو المصريين فى روسيا وهى تجربة رائدة في هذا المجال، و يستمر معرضه الحالى لمدة أسبوع وهو فى إطار الاستعداد لعام الثقافة المصرية الروسية 2020 . بيتربورج (لينينجراد)، حيث ذكريات الدراسة والصداقة والتعامل مع عبقرية المكان كواحدة من أجمل مدن روسيا فى الطراز المعمارى من خلال منظوره الخاص كفنان وهى المدينة التى وقع فى غرامها كبار المبدعين الروس، والعنصر الثانى يتناول الفنان مدن الطوق الذهبى (11 مدينة) التى طاف بها السروى أثناء عمله كمستشار ثقافي سابق لمصر، و يتناول فى الجزء الأخير موضوع البورتريه حيث تألقت فرشاته فى رسم وجوه بوشكين، تولوستوى، ليرمنتوف وجوركى وغيرهم.ويستخدم الفنان فى أعماله تقنية الرسم بالسكين مما يكسب أعماله مذاقًا أقرب لمنحوتاته التى تنتشر فى ربوع روسيا ومصر، و جدير بالذكر أن الفنان أسامة السروى هو نحات فى الأصل تخرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وهو صاحب تجربة فريدة فى صنع تماثيل لرموز الإبداع سواء الروس فى مصر أو المصريين فى روسيا وهى تجربة رائدة في هذا المجال، و يستمر معرضه الحالى لمدة أسبوع وهو فى إطار الاستعداد لعام الثقافة المصرية الروسية 2020 .

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