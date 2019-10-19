واشنطن تقترح مساعدة سول لبناء موقع سياحي مقابل نزع السلاح النووي

أوردت شبكة (بلومبرج) الإخبارية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين اقترحوا على كوريا الشمالية خطة طويلة المدى؛ لمساعدتها في بناء منطقة سياحية مقابل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال المحادثات التي جرت بين الطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم في وقت سابق من الشهر الجاري.
وذكرت الشبكة - نقلا عن وسائل إعلام كورية جنوبية - أن المفاوضين الأمريكيين في المحادثات أعدوا خطة لتطوير منطقة (كالما) السياحية في كوريا الشمالية، وذلك وفقا لما أكده دبلوماسي بارز في كوريا الجنوبية على صلة بالمحادثات.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت قبل أسبوعين
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