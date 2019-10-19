تردود يتقدم على زعيم المعارضة قبل الانتخابات في كندا

تلقى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم السبت دعما معنويا بعد أن كشف آخر استطلاع للرأي تقدمه على منافسه أندرو شير من حزب المحافظين.
وكشف استطلاع مؤسسة (نانوس) للأبحاث أن 32.6% ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم سيصوتون لليبراليين، مقابل 30.3% لحزب المحافظين المعارض.
وحصل الحزب الديموقراطي الجديد بزعامة جاجميت
ووسع ترودو فارق الشعبية مع زعيم المعارضة شير إلى ثمان نقاط مئوية، حيث قال 32.5% من الناخبين إنهم يفضلون ترودو كرئيس للوزراء، مقابل 24.8% لشير، و18.8% لجاجميت سينج.
وقال الخبير والمحلل السياسي في المؤسسة نيك نانوس إن سباق الاقتراع الوطني لا يزال مستمرا، موضحا أن شعبية الكتلة الكيبيكية تزداد في كيبيك، وأن توسع شعبية ترودو أمام شير كرئيس وزراء مفضل لدى الناخبين.
يذكر أن الاستطلاع الذي جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية شارك فيه 1200 ناخب.
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