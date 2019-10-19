بدء ضخ المياه من محطة مياه علوك في رأس العين

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم السبت، بأن المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة بدأت بضخ المياه من محطة علوك في منطقة رأس العين التي تغذي مدينة الحسكة.

وقالت إن عميلة الضخ استأنفت إثر تزويد مجموعات توليد الكهرباء الاحتياطية بالمحروقات.

وأضافت أنه تم إصلاح خط توتر "66 ك ف" الواصل بين محطة تحويل الكهرباء في الدرباسية

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ومحطة علوك للمياه.

وذكرت "سانا" أن ورشات الصيانة في مؤسسة المياه بدأت ضخ المياه لتغذية مدينة الحسكة بعد أن أوصلت اليوم كمية من المحروقات بالتعاون مع منظمة "الهلال الأحمر السوري" لتشغيل مجموعات توليد الكهرباء الاحتياطية في المحطة.

وشنت تركيا هجوما في التاسع من أكتوبر على

عدد من مدن وقرى وبلدات ريفي الحسكة والرقة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء وعاملون في القطاعات الخدمية ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون "المنطقة الآمنة" في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب القوات الكردية من المنطقة.