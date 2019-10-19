قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في «بيت أمر»

القدس -غزة -رام الله‏ -علاء المشهراوي

أصيب شابان فلسطينيان، صباح أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ووصفت مصادر طبية حالة أحدهم بالحرجة جدا، وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل أُصيب أمس عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية الظهر القربية من مستوطنة «كرمي تسور» الجاثمة على أراضي الفلسطينيين، وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق.

في غضون ذلك، اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أمس على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب في قرية الجبعة جنوب بيت لحم، وأفاد مسؤول فلسطيني أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة واد الخنزير والحيلة القريبتين من مستوطنة (بيت عاين)، ورشقوهم بالحجارة، وقاموا بالاعتداء على المنازل والممتلكات، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية، وقامت قوات الاحتلال بحجز الحافة التي تقل المتضامنين الأجانب.

إلى ذلك يواصل ستة أسرى في معتقلات الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، حيث يواجهون أوضاعا صحية خطيرة فيما تفرض إدارة المعتقلات إجراءات عدوانية بحقهم. من جهة أخرى، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن دخول ممثلين عن القائمة العربية المشتركة في الحكومة الإسرائيلية المستقبلية سيشكل خطرا على أمن البلاد. واتهم نتنياهو منافسه في رئاسة الحكومة الجديدة، بيني جانتس، رئيس تحالف (أزرق-أبيض) الوسطي، بالرغبة في تشكيل حكومة أقلية تعتمد غالبا على القائمة المشتركة، ثالث أكبر قوة في الكنيست الـ 22، قائلا إن ذلك سيكون «خطوة مضادة للصهيونية وتشكل خطرا على أمننا».

واتهم نتنياهو زعيمي القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وأحمد الطيبي بـ «دعم الإرهاب الفلسطيني». ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوع من انقضاء التفويض الرئاسي الممنوح لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، وإذا فشل في ذلك فإن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيسلم هذا التفويض إلى جانتس، رئيس أكبر قوة في الكنيست الجديد.